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Bakan Bayraktar: Katar’la stratejik ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz

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Bakan Bayraktar: Katar’la stratejik ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Dost ve kardeş Katar’la köklü bağlarımıza dayanan stratejik ortaklığımızı, bölgemizin enerji güvenliğine katkı sağlayacak projelerle derinleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dost ve kardeş Katar'la köklü bağlarımıza dayanan stratejik ortaklığımızı, bölgemizin enerji güvenliğine katkı sağlayacak projelerle derinleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81'inci Genel Kurulu kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmeye eşlik ettik. Bölgemizde yaşanan gerilimler ve belirsizlikler, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi için ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da önemli hale getiriyor. Bu kapsamda dost ve kardeş Katar'la köklü bağlarımıza dayanan stratejik ortaklığımızı, bölgemizin enerji güvenliğine katkı sağlayacak projelerle derinleştirmeyi hedefliyoruz. Doğal gaz ve petrolden yenilenebilir enerjiye, elektrik ve doğal gaz bağlantılarından karşılıklı yatırımlara uzanan geniş bir alanda geliştireceğimiz iş birlikleriyle enerji tedarik kaynaklarının ve güzergahlarının çeşitlendirilmesine, bölgesel refah ve istikrara katkı sunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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