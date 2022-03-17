Rus ordusunun yapamadığını hacker'lar başardı! Zelenski'nin sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi karıştırdı

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde. Savaş 22'inci gününde de can almaya devam ederken sosyal medyada da ayrı bir mücadele sürüyor. Dijital dünyada süren 'enformasyon savaşı'nda hacker'lar da yer alıyor. Dün Ukrayna'da devlet televizyonu hack'lendi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ülkeye teslim olma çağrısı yaptığı sahte bir mesaj yayımlandı.

"KISA SÜRELİ BİR PANİK HAVASINA NEDEN OLDU"

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan ve viral olan söz konusu videonun 'Deepfake' yöntemi kullanılarak oluşturulduğu açıklandı. Ülkede kısa süreli bir panik havası yaşanmasına neden olan sahte video ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenski, "Silahlarını bırakıp eve dönmelerini isteyeceğim birileri varsa onlar da Rus askerleridir" dedi. Zelenski sözlerine şöyle devam etti; "Biz evimizdeyiz, çocuklarımızı ve ailelerimizi koruyoruz. Bu yüzden zaferimizi kazanana dek silah bırakmayacağız."

SOSYAL MEDYA DEVLERİ DE VİDEOYU YAYINDAN KALDIRDI

Olayın ardından hack'lenen Ukraine 24, kanalı 'çocukça bir provokasyon' olarak nitelendirdiği saldırının ardından kontrolün geri alındığı bilgisini paylaştı. ABD merkezli teknoloji şirketleri Facebook, YouTube ve Twitter deepfake videonun platformlardan kaldırıldığını duyurdu.

SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta sabah saat 06.00'da verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşta 22. güne girilirken, son dönemde sivil kayıpların arttığı belirtiliyor. Ukraynalı yetkililer bunun nedeninin Rusya'nın sivilleri hedef alma taktiği olduğunu öne sürüyor.

PUTİN NE İSTİYOR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya işgalinin başlangıcında hızla kazanılacağını varsaydığı bir savaş için belirlediği hedefler, bugün biraz daha hafifletilmiş gibi görünüyor. Ancak net olan şu ki, Putin bunu Rus tarihinde çok önemli bir an olarak görüyor. Rus liderin ilk amacı, Ukrayna'yı ele geçirmek, hükümetini devirmek ve Batılı savunma ittifakı NATO'ya katılma arzusunu tamamen sona erdirmekti.

Rus halkına amacının "Ukrayna'yı askerden ve Nazilerden arındırmak ve Ukrayna hükümetinin sekiz yıl boyunca zorbalık ve soykırımına maruz kalan insanları korumak" olduğunu söyledi. "Ukrayna topraklarını işgal etmeyi planlamıyoruz. Kimseye zorla hiçbir şey dayatma niyetinde değiliz" diye ısrar etti. Ancak Naziler ve soykırım gerçek dışıydı ve Rusya, işgali sırasında düzinelerce kasaba ve şehre acımasızca güç uyguladı. Buna karşılık işgal karşısında Ukraynalıları birleştirdi. Bombardıman devam ediyor. Ancak barış görüşmelerinden gelen son haberler, Rusya'nın artık hükümeti devirmek istemediğini ve bunun yerine tarafsız bir Ukrayna'yı hedeflediğini gösteriyor.