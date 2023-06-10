Bahreyn Kralı ve Brunei Sultanı işbirliğini güçlendirmek için görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile işbirliğini güçlendirme yollarını ele aldı. İki ülke arasında medya, eğitim, kültür, teknoloji alanları ile siyasi istişare alanlarında işbirliği protokolleri imzalandı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkesini ziyaret eden Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile işbirliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah, resmi temasları kapsamında başkent Manama'yı ziyaret etti.

Kral Hamed bin İsa Al Halife, El-Kudabiye Sarayı'nda Sultan Waddaulah'la bir araya geldi.

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife'nin de bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.

Çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme yolları görüşülürken, ayrıca ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşme sonrasında iki ülke arasında medya, eğitim, kültür, teknoloji alanları ile siyasi istişare alanlarında işbirliği protokolleri imzalandı.

Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah, resmi ziyaret için Manama'ya dün ulaşmıştı.