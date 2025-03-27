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Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti

Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
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Amerika Birleşik Devletleri'nde, organ nakli sonucu kuduz hastalığına yakalanan bir kişi hayatını kaybetti. Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, hastanın kuduz hastalığını nakledilen organ yoluyla kaptığını belirtti. Hastanın kimliği ve nakledilen organın detayları gizli tutulurken, hasta ile temas eden tüm kişiler kuduz riski açısından değerlendirildi. Yapılan sağlık araştırması, toplum için herhangi bir bulaşma riski olmadığını tespit etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık yetkilileri, organ nakli sonucu kuduz hastalığına yakalanan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı sözcüsü Lynn Sutfin'in Perşembe günü The Post gazetesine yaptığı açıklamaya göre, kimliği açıklanmayan hasta Ocak ayında yaşamını yitirdi. Hasta, Ohio'daki bir hastanede organ nakli olduktan yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybetti.

"Yapılan sağlık araştırması, hastanın kuduz hastalığını kendisine nakledilen organ yoluyla kaptığını kesin olarak ortaya koydu" dedi Sutfin.

Yetkililer, hastanın kimliğini veya hangi organın nakledildiğini açıklamadı. Michigan ve Ohio sağlık departmanları, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile birlikte çalışarak olayı araştırdı. CDC'nin Kuduz Laboratuvarı da teşhisi doğruladı.

Sağlık yetkilileri, hasta ile temas eden tüm kişileri, özellikle sağlık çalışanlarını, kuduz riski açısından değerlendirdi. Gerekli görüldüğü durumlarda temas sonrası koruyucu tedaviler uygulandı.

Hasta, Ohio'nun Lucas İlçesi'ndeki bir sağlık kuruluşunda tedavi görmüş ve orada hayatını kaybetmişti.

Birden fazla eyalette yürütülen sağlık araştırması, toplum için herhangi bir bulaşma riski olmadığını tespit etti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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