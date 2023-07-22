Bağdat'ta Danimarka'ya Kur'an-ı Kerim protestosu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı protesto edildi. Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı yüzlerce kişi, Danimarka'ya tepki göstererek Kur'an-ı Kerim taşıdı ve sloganlar attı. Protestocular ayrıca LGBT bayraklarını da ateşe verdi. Geçtiğimiz günlerde Danimarka'daki İslam karşıtı grup, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı protesto edildi.

Bağdat'ta Danimarka Büyükelçiliğinin de bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınında toplanan Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı yüzlerce kişi, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren Danimarka'ya tepki gösterdi.

Ellerinde Kur'an-ı Kerim taşıyan Iraklılar, sık sık Danimarka aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye, Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri de elinde Kur'an-ı Kerim'le katıldı.

Protestocular ayrıca LGBT bayraklarını da ateşe verdi.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

Bunun üzerine gece saatlerinde Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı kişiler Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanarak Danimarka'ya tepki göstermişti.

Sadr yanlısı grup, Yeşil Bölge'ye girip Danimarka Büyükelçiliğini basmak istemiş ancak güvenlik güçleri buna izin vermemişti. Irak güçleri, protestocuları Yeşil Bölge'den uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.???????