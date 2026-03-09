BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki son gelişmelerin ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin bölgesel ve uluslararası güvenlik ile barış üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Liderlerin, İran'ın BAE ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırılarını masaya yatırdığı aktarılırken, söz konusu eylemlerin, bölge ülkelerinin egemenliğinin ihlali anlamına geldiği ve Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrarı doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

