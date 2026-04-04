BAE: İran'ın bugün fırlattığı 23 balistik füze ve 56 İHA engellendi

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, bugün İran tarafından fırlatılan 23 balistik füze ve 56 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün İran'dan fırlatılan 23 balistik füze ile 56 insansız hava aracına (İHA) müdahale ederek havada imha ettiği belirtildi. Saldırıların başlamasından bu yana ise savunma sistemlerinin toplamda 498 balistik füze, 23 seyir füzesi ve 2 bin 141 İHA'yı engellediği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı