BAE'den İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarına kınama

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınadığını bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik yeniden başlattığı saldırılara tepki gösterildi. Bakanlık, füze ve İHA'larla gerçekleştirilen söz konusu saldırıların, bu ülkelerin egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu, aynı zamanda güvenlik ve istikrarlarına yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğu yinelendi. Bakanlık, kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarlarını korumayı amaçlayan her türlü önlemi ve adımı desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı