Haberler

BAE'den İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarına kınama

BAE'den İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarına kınama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik füze ve İHA saldırılarını kınayarak, bu saldırıların egemenlik ihlali olduğunu bildirdi ve söz konusu ülkelerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınadığını bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik yeniden başlattığı saldırılara tepki gösterildi. Bakanlık, füze ve İHA'larla gerçekleştirilen söz konusu saldırıların, bu ülkelerin egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu, aynı zamanda güvenlik ve istikrarlarına yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğu yinelendi. Bakanlık, kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarlarını korumayı amaçlayan her türlü önlemi ve adımı desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonları kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi

Erkek alarmı! 2 bin 600 yıllık Hanedan Yasası değişti
5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı

Peş peşe depremlerle sarsılan ilimize korkutan uyarı
Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti