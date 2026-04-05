BAE Savunma Bakanlığı: İran'dan Fırlatılan Füzeler ve İHA'lar Engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün İran'dan fırlatılan 9 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 50 insansız hava aracına (İHA) müdahale ederek havada imha ettiği belirtildi. Saldırıların başlamasından bu yana ise savunma sistemlerinin toplamda 507 balistik füze, 24 seyir füzesi ve 2 bin 191 İHA'yı engellediği bildirildi. Öte yandan, son saatlerde gerçekleştirilen saldırılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı