Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a Saldırı İçin Hava Sahasını Kullanmayacak

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, İran'a saldırı için hava sahası, karasuları veya topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "BAE hava sahasının, topraklarının veya karasularının İran'a karşı herhangi bir askeri saldırıda kullanılmasına izin vermeyeceğini teyit ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırı için herhangi bir lojistik destek de sağlanmayacağı kaydedilerek, krizlerin çözümü için uluslararası hukuka uyma ve devletlerin egemenliğine saygı gösterme çağrısı yapıldı. Açıklamada, BAE'nin anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğu da belirtildi.