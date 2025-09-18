Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi

Bulgaristan doğumlu kör kâhin Baba Vanga, dünyanın en çarpıcı olaylarını önceden görmesiyle biliniyor. Takipçileri; Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Covid-19 salgınını öngördüğüne inanıyor. Daha da ürkütücü olan ise, 2025 yılına dair kehanetlerinin bugünün gerçekleriyle örtüşmesi.

Baba Vanga, 1990'da kendi ölüm tarihini 11 Ağustos 1996 olarak önceden söylemişti ve bu kehaneti doğru çıktı. Aynı şekilde, 2025 yılı için "Avrupa'da büyük bir savaş patlak verecek, insanlığın çöküşü başlayacak" dediği aktarılıyor. Ona göre "Doğu'da başlayacak bir savaş, Batı'yı yok edecek", Rusya ise bu süreçte "dünyanın efendisi" haline gelecek.

2026 İÇİN KEHANETLER: DOĞAL AFETLER, SAVAŞ VE UZAYLILARLA TEMAS

Baba Vanga'nın takipçilerine göre, 2026 yılı çok daha felaket dolu olacak.

Doğal Afetler: Art arda depremler, yanardağ patlamaları ve iklim felaketleri yaşanacağı öne sürülüyor. Dünya kara parçalarının %7-8'inin ciddi şekilde etkilenebileceği, ekosistemlerin ve kritik altyapıların yok olabileceği belirtiliyor.

Üçüncü Dünya Savaşı: Vanga, 2026'da küresel güçler arasındaki gerilimin tırmanacağını, Çin'in Tayvan'ı işgaliyle başlayan süreçte Rusya ve ABD'nin doğrudan karşı karşıya geleceğini iddia etti.

Teknoloji ve Yapay Zeka: 2026'da yapay zekanın kontrolü ele alacağı, insanların işlerini, ilişkilerini ve hatta yaşam biçimlerini robotlara kaptıracağı öngörülüyor.

Uzaylılarla İlk Temas: En dikkat çekici kehanetlerden biri ise Kasım 2026'da gerçekleşecek olay. Devasa bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceği ve insanlıkla ilk teması kuracağı söyleniyor.

BİLİM DÜNYASINDAN ŞAŞIRTICI TESADÜF

NASA, bu yıl sıra dışı davranışlar sergileyen nadir bir kuyruklu yıldızın Dünya'ya yaklaştığını duyurdu. Harvardlı gökbilimci Avi Loeb ise bu gökcisminin aslında kuyruklu yıldız değil, zeki bir uygarlığa ait olabileceğini öne sürdü.

Loeb, "Bu nesne bizi kurtarmak ya da yok etmek için geliyor olabilir. Hazırlıklı olmalıyız" diyerek uyardı. Ayrıca, gökcisminin Güneş Sistemi'nin doğal hareketine ters yönde ilerlediğine dikkat çekti.