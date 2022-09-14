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Azılı pitbull ve minik kirpi karşı karşıya geldi! Olanlara hiç kimse inanamıyor

Dünya Haberleri

Azılı pitbull ve minik kirpi karşı karşıya geldi! Olanlara hiç kimse inanamıyor

ABD'de azılı pitbull ve minik kirpinin kavgasında ilginç olaylar yaşandı. Kirpi, iğnelerini bıraktığı pitbullu feci şekilde öldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde ürkütücü bir olay meydana geldi. Miranda DeGennaro isimli genç kadının köpeği, bahçede gördüğü kirpiye saldırdı. Herkes pitbullun kirpiyi parçalamasını beklerken, olayın sonu beklenildiği gibi bitmedi.

Azılı pitbull ve minik kirpik karşı karşıya geldi! Olanlara hiç kimse inanamıyor

YÜZLERCE İĞNE BIRAKTI

Savunma iç güdüsüyle hareket eden kirpi, saniyeler içerisinde yüzlerce iğnesini köpeğin başta yüzü olmak üzere vücudunun birçok yerine bırakarak pitbullu ağır şekilde yaraladı.

Azılı pitbull ve minik kirpik karşı karşıya geldi! Olanlara hiç kimse inanamıyor

VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Köpeğinin içler acısı halini gören Miranda DeGennaro, pitbullu hemen kliniğe kaldırdı ancak klinikte yapılan tüm müdahalelere rağmen pitbull kurtarılamadı.

Azılı pitbull ve minik kirpik karşı karşıya geldi! Olanlara hiç kimse inanamıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (1)

ÖNDER ÇELİK:

DİNSİZ HAKKINDAN İMANSIZ GELMİŞ.

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