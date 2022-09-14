Azılı pitbull ve minik kirpi karşı karşıya geldi! Olanlara hiç kimse inanamıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde ürkütücü bir olay meydana geldi. Miranda DeGennaro isimli genç kadının köpeği, bahçede gördüğü kirpiye saldırdı. Herkes pitbullun kirpiyi parçalamasını beklerken, olayın sonu beklenildiği gibi bitmedi.

YÜZLERCE İĞNE BIRAKTI

Savunma iç güdüsüyle hareket eden kirpi, saniyeler içerisinde yüzlerce iğnesini köpeğin başta yüzü olmak üzere vücudunun birçok yerine bırakarak pitbullu ağır şekilde yaraladı.

VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Köpeğinin içler acısı halini gören Miranda DeGennaro, pitbullu hemen kliniğe kaldırdı ancak klinikte yapılan tüm müdahalelere rağmen pitbull kurtarılamadı.