Azerbaycan Zafer günü ne zaman? En güzel Azerbaycan Zafer günü sözleri ve mesajlar

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve tarihi şehir Şuşa'da, Karabağ zaferinin 1. yılı dolayısıyla havai fişek gösterileri düzenlendi. Vatandaşlar arama motrlarına Azerbaycan zafer günü ne zaman? sorusunun cevabını aradı. Perki Azerbaycan zafer günü ne zaman? İşte detaylar...

Azerbaycan'daki "Zafer Günü" kutlamaları, akşam saatlerinde başlayan havai fişek gösterileri ile devam etti. Bakü'deki gösteriyi binlerce kişi sokaklarda izledi. Bakülüler, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda bir taraftan havai fişek gösterisini coşkuyla izlerken, bir taraftan da sevinç gösterisinde bulundu. Peki Azerbaycan zafer günü ne zaman? Şuşa ne zaman işgalden kurtuldu? Detaylar haberimizde

AZERBEYCAN ZAFER GÜNÜ NE ZAMAN?

Azerbaycan Zafer Bayramı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Dağlık Karabağ Savaşı galibiyeti şerefine ilan edilen bayramdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 3 Aralık 2020 tarihli Zafer Bayramı ilanına ilişkin emriyle kabul edilmiştir.

2 Aralık'ta İlham Aliyev tarafından, Zafer Bayramı günü 10 Kasım olarak ilan edildi. 3 Aralık'ta, 10 Kasım gününün Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle zafer bayramı günü, 8 Kasım olarak değiştirildi. 8 Aralık'ta Aliyev'in önerisiyle Bakü Metrosu'nda yeni istasyonun adının "8 Kasım" olacağı açıklandı.

ŞUŞA NE ZAMANİŞGALDEN KURTARILDI?

Azerbaycan ordusu, bir yıl önce Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Ermenistan işgaline son verdi. 27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza at

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

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