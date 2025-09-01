Azerbaycan ve Pakistan Liderleri Şanghay Zirvesi'nde Buluştu

Azerbaycan ve Pakistan Liderleri Şanghay Zirvesi'nde Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya geldi. Şerif, Azerbaycan'ın Pakistan'a gösterdiği desteğe teşekkür ederken, Aliyev ilişkilerin kardeşlik üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Şanghay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin'in Tiencin şehrinde bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Şerif, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırıları sırasında Azerbaycan'ın gösterdiği siyasi destek ve dayanışma dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti. Aliyev ise Azerbaycan-Pakistan ilişkilerinin kardeşliğe dayandığını vurgulayarak, Pakistan'ın Hindistan karşısında elde ettiği zafer dolayısıyla tebriklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti

Ünlü iş insanı borç listesi bırakıp hayatına son verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.