Azerbaycan ve İran Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Bakü'de bir araya geldi. İki ülke arasında bildiri, mutabakat zaptları ve programlar imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Pezeşkiyan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Aliyev ve Pezeşkiyan ortak bildiriye imza attı, ardından ilgili bakanlar tarafından mutabakat zaptları ve programlar imzalandı.

Törende, 'Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2025-2027 Yılları İçin Siyasi İstişare Programı', '2025-2026 Ulaştırma Alanında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı', 'Denizciler İçin Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Sertifikaların Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı', '2025-2028 Kültürel Değişim Programı' ve 'Medya İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.