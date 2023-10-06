Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için Mevlid-i Şerif okutuldu

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefatının 7. gününde Kepez'de Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Törene, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği Başkanı Lale Hesenova ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni gibi isimler katıldı.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için vefatının 7. gününde Kepez'de Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Yaşamını yitiren Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği Başkanı Lale Hesenova ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni destekleriyle Mevlid-i Şerif okutuldu. Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde Paşayeva için vefatının 7. gününde okunan Mevlid-i Şerif'te eller semaya duaya açıldı.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için okutulan Mevlid-i Şerif'e; Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneği Başkanı Lale Hesenova, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Murat Barış, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Türk Ocakları Başkanı Abdullah Uysal, Antalya'da yaşayan Azerbeycanlılar, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an tilavetini Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya okudu, duayı ise Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptı. - ANTALYA