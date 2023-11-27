Azerbaycan, Karabağ ve çevresindeki mayınları etkisiz hale getirdi

Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıllık işgal döneminde döşediği 581 mayın ve mühimmatı etkisiz hale getirdi. Mayın temizleme çalışmaları sonucunda 73 tanksavar mayın, 64 anti personel mayın ve 444 patlamamış mühimmat etkisiz hale getirildi. Toplamda 683,5 hektarlık alan mayın ve patlamamış mühimmattan temizlendi.

Azerbaycan bir haftada, Ermenistan'ın 30 yıllık işgal döneminde Karabağ ve çevresine döşediği 581 mayın ve mühimmatı etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerin Ermeni güçlerince döşenen mayınlardan temizleme işleminin aralıksız sürdüğü bildirildi.

20-26 Kasım 2023'te yapılan çalışmalarda 73 tanksavar mayın, 64 anti personel mayın ve 444 patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Terter, Ağdam, Laçın, Fuzuli, Şuşa, Qubadlı, Hocavend, Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde sadece bir haftada 683,5 hektarlık alanın mayın ve patlamamış mühimmattan temizlendiği kaydedildi.

ANAMA Yönetim Kurulu Başkanı Vügar Süleymanov, 44 günlük vatan savaşının sonlandığı Kasım 2020'den 4 Kasım 2023'e kadar toplam 106 bin hektar alanın mayından temizlendiğini açıklamış, geçen üç yılda 30 bin 539 anti personel mayın, 18 bin 303 anti-tank mayını, 56 bin 646 patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.