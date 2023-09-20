Azerbaycan'ın operasyonunun ardından Hocalı'daki Ermeniler şehri terk ediyor

Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunun ardından yüzlerce Ermeni, Rus barış güçleri aracılığıyla Hocalı'dan ayrılmaya başladı. Bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda Ermeni'nin valizleriyle havalimanı ve terminallere akın ettiği görüldü.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonunun ardından yüzlerce Ermeni, Rus barış güçleri aracılığıyla Hocalı'yı terk ediyor.

ATEŞKES SAĞLANDI

Ermeni güçlerin Karabağ'da provokatif eylemlerini artırması sonrası Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan ordusu dün Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı. Operasyonda Ermeni mevzileri bir bir yok edildi. Ermenilerin silahların tamamını bırakacağını açıklamasıyla birlikte ateşkes sağlandı.

ERMENİLER HOCALI'YI TERK EDİYOR

Gerilim devam ederken, Karabağ'a bağlı Hocalı'da yaşayan Ermeniler Rus barış güçleri aracılığıyla şehri terk etmeye başladı. Bölgeden gelen görüntülerde aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yüzlerce Ermeni'nin Hocalı'dan ayrıldığı görüldü. Hocalı'daki Ermeniler şehri terk etmek için havalimanı ve terminali kullanıyor.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Ermeni ayrılıkçıların silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması geldi. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmış oldu.

AZERBAYCAN'IN ŞARTLARI KABUL EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada şu detaylara yer verildi: " Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı: