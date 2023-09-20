Azerbaycan'ın operasyonunun ardından Hocalı'daki Ermeniler şehri terk ediyor
Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunun ardından yüzlerce Ermeni, Rus barış güçleri aracılığıyla Hocalı'dan ayrılmaya başladı. Bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda Ermeni'nin valizleriyle havalimanı ve terminallere akın ettiği görüldü.
Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonunun ardından yüzlerce Ermeni, Rus barış güçleri aracılığıyla Hocalı'yı terk ediyor.
Ermeni güçlerin Karabağ'da provokatif eylemlerini artırması sonrası Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan ordusu dün Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı. Operasyonda Ermeni mevzileri bir bir yok edildi. Ermenilerin silahların tamamını bırakacağını açıklamasıyla birlikte ateşkes sağlandı.
Gerilim devam ederken, Karabağ'a bağlı Hocalı'da yaşayan Ermeniler Rus barış güçleri aracılığıyla şehri terk etmeye başladı. Bölgeden gelen görüntülerde aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yüzlerce Ermeni'nin Hocalı'dan ayrıldığı görüldü. Hocalı'daki Ermeniler şehri terk etmek için havalimanı ve terminali kullanıyor.
Ermeni ayrılıkçıların silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması geldi. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmış oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada şu detaylara yer verildi: " Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:
- Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının oluşumları silahlarını bırakır, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk eder ve tamamen silahsızlandırılır. Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri Azerbaycan topraklarını terk ediyor, yasadışı Ermeni silahlı grupları serbest bırakılıyor.
- Buna paralel olarak tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim edilir.
- Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.