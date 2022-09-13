Azerbaycan-Ermenistan çatışmasından görüntüler! Sınırda tansiyon çok yüksek

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları sonucu dün akşam iki ülke sınırında yoğun çatışmalar başladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı "Saldırı, üçlü anlaşmaların ihlalidir" açıklamasında bulunurken saldırılara ilişkin görüntüler de sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Azerbaycan ordusu ise saldırılara hemen karşılık verdi. Sınırda tansiyonun yükseldiği anlara ait görüntüler de servis edildi.

KAYIPLAR VAR

Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi. Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı. Çatışma ve kayıplarından tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan'ın yaydığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, "Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak, karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ: SALDIRI, ÜÇLÜ ANLAŞMALARIN İHLALİLDİR

Ermenistan güçlerinin saldırısına Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Ermeni tarafının Azerbaycan'a karşı saldırısı, uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu liderleri arasında imzalanan üçlü anlaşmaların ihlalidir" denildi.

PAŞİNYAN; PUTİN, MACRON VE BLINKEN'LA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la telefonda görüştü. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Jeyhun Bayramov'la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı" açıklaması yaptı.

İlgili Haberler