Azerbaycan'dan 15 Temmuz Mesajı

AZERBAYCAN Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "15 Temmuz 2016, kardeş Türk halkının devlet ve milli iradesine kararlılıkla sahip çıktığı şanlı bir tarihtir. Darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve minnetle anıyoruz. Kahraman Türk halkının birliği ve iradesi sayesinde yazılan bu destan, barışa, istikrara ve ortak değerlerin korunmasına verilen katkıdır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz mübarek olsun, aziz Türkiye" ifadelerine yer verildi.