Aylardır paralarını çekemeyen binlerce Çinli bankayı bastı! Güvenlik görevlilerinin tepkisi sert oldu
- Güncelleme:
Çin'in Zhengzhou kentinde nisan ayı ortasından bu yana nakit krizi yaşayan 4 bankadan paralarını çekemeyen binlerce kişi, büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Sıkı kontrol altındaki ülkede çok nadir görülen eylemlerinden birini gerçekleştiren protestocular, Çin Halk Bankası şubesi önünde toplanarak "Henan yetkililerinin yolsuzluk ve şiddetini" kınayan pankartlar taşıdılar. Güvenlik görevlileri, bankayı basan protestoculara oldukça sert bir şekilde müdahale etti.
Çin'in Zhengzhou kentinde nisan ortasından bu yana nakit krizi yaşayan 4 bankadan paralarını çekemeyen binlerce kişi, protesto gösterileri yaptı.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan çok sayıda insan, yüzlerce kişinin yerel yetkililerin yolsuzluk yaptığı iddialarını protesto etmek için yürüdüğünü ve bu gösterinin sıkı kontrol altındaki ülkede nadir görülen bir halk gösterisi olduğunu söyledi.
Ülkedeki ekonomik yavaşlamadan sert bir şekilde etkilenen Henan eyaletindeki 4 banka nisan ortasından bu yana tüm nakit para çekme işlemlerini dondurarak binlerce küçük tasarruf sahibini parasız bıraktı ve ara sıra gösterilere yol açtı.
Çin Halk Bankası şubesi önünde toplanan insanlar, "Henan yetkililerinin yolsuzluk ve şiddetini" kınayan pankartlar taşıdılar. Halkın, güvenlik görevlilerinin ağır müdahalesiyle karşılaştığı belirtiliyor. Yerel kaynaklar, güvenlik görevlileri ile protestocular arasındaki çatışmanın birkaç saat sürdüğünü söyledi.
CNN'e konuşan biri kadın iki güvenlik görevlisi tarafından yere itildiğini ve kolunun bükülerek yaralandığını söyledi. 27 yaşındaki bir erkek ise yedi ya da sekiz güvenlik görevlisi tarafından yerde tekmelendikten sonra götürüldüğünü söyledi.