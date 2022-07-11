Aylardır paralarını çekemeyen binlerce Çinli bankayı bastı! Güvenlik görevlilerinin tepkisi sert oldu

Çin'in Zhengzhou kentinde nisan ortasından bu yana nakit krizi yaşayan 4 bankadan paralarını çekemeyen binlerce kişi, protesto gösterileri yaptı.

ÜLKEDE ÇOK SIK RASTLANAN BİR DURUM DEĞİL

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan çok sayıda insan, yüzlerce kişinin yerel yetkililerin yolsuzluk yaptığı iddialarını protesto etmek için yürüdüğünü ve bu gösterinin sıkı kontrol altındaki ülkede nadir görülen bir halk gösterisi olduğunu söyledi.

4 BANKA UYGULAMALARIYLA TEPKİLERİN ODAĞINDA

Ülkedeki ekonomik yavaşlamadan sert bir şekilde etkilenen Henan eyaletindeki 4 banka nisan ortasından bu yana tüm nakit para çekme işlemlerini dondurarak binlerce küçük tasarruf sahibini parasız bıraktı ve ara sıra gösterilere yol açtı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİ SERT OLDU

Çin Halk Bankası şubesi önünde toplanan insanlar, "Henan yetkililerinin yolsuzluk ve şiddetini" kınayan pankartlar taşıdılar. Halkın, güvenlik görevlilerinin ağır müdahalesiyle karşılaştığı belirtiliyor. Yerel kaynaklar, güvenlik görevlileri ile protestocular arasındaki çatışmanın birkaç saat sürdüğünü söyledi.

GENÇ ADAMI YERDE SÜRÜKLEYİP TEKMELEDİLER

CNN'e konuşan biri kadın iki güvenlik görevlisi tarafından yere itildiğini ve kolunun bükülerek yaralandığını söyledi. 27 yaşındaki bir erkek ise yedi ya da sekiz güvenlik görevlisi tarafından yerde tekmelendikten sonra götürüldüğünü söyledi.