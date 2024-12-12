Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık

Suriye'deki Baas rejiminin yıkılması ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması sonrası on binlerce kişinin işkenceye maruz kaldığı Suriye hapishaneleri muhaliflerin eline geçti. Hayatta kalmayı başaran siyasi mahkumlar, yıllar sonra özgürlüğüne kavuşurken, 'İnsan mezbahası' olarak adlandırılan Sednaya ve diğer yer altı hapishanelerinde işkence görenlerin cesetleri, Şam Hastanesi morguna getirildi.

3 AYDIR PENCERESİZ HÜCREDE KALAN ADAM SERBEST

Uluslararası ajansların geçtiği görüntüler kan dondururken, yıllardır sevdikleri insanlardan haber alamayan Suriyeliler yakınlarının izini aramak için hapishanelere akın etti. Günlerdir hem Türk medyasında hem de dış basında Suriye'deki işkence merkezlerin kurtulan sivillerin hikayeleri anlatılıyor. Suriye'den son gelişmeleri aktaran ABD'li CNN International kanalının tanınmış muhabiri Clarissa War, bölgedeki hapishanelerden birinde yayın yaparken, 3 aydır penceresiz bir hücrede tutulan Suriyeli bir adamın serbest kalma anına tanıklık etti.

"BEN SİVİLİM" DİYEREK ATEŞ AÇILMAMASINI İSTEDİ

CNN kameralarına yansıyan görüntülerde yerde bir battaniyenin altında gizlenen adam, muhalif güçlerden birinin yanına gelmesi ile battaniyenin altından çıkıyor ve ellerini havaya kaldırarak korku içinde çevresindekilere bakıp "Ben sivilim" diyerek ateş açılmaması için yalvardı.

"AMAN ALLAH'IM IŞIK"

Kendisine uzatılan suyu elleri titreyerek içen adam daha sonra kollarından tutularak dışarı çıkarılıyor. Yürürken 3 aydır penceresiz bir hücrede tutulduğunu anlatan mahkum, dışarı çıkıp gökyüzünü gördüğünde buruk bir gülümseme ile yukarı bakıyor ve "Aman Allah'ım ışık" dediği duyuluyor.