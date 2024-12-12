Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık

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Esad rejiminin aylardır penceresiz bir hücrede tuttuğu mahkumun hapishaneden kurtulma anları büyük yankı uyandırdı. Ekrana yansıyan görüntülerde muhalif güçlerden birinin yanına gelmesi ile battaniyenin altından çıkan adam, "Ben sivilim" diyerek ateş açılmaması için yalvardı.

Suriye'deki Baas rejiminin yıkılması ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması sonrası on binlerce kişinin işkenceye maruz kaldığı Suriye hapishaneleri muhaliflerin eline geçti. Hayatta kalmayı başaran siyasi mahkumlar, yıllar sonra özgürlüğüne kavuşurken, 'İnsan mezbahası' olarak adlandırılan Sednaya ve diğer yer altı hapishanelerinde işkence görenlerin cesetleri, Şam Hastanesi morguna getirildi.

3 AYDIR PENCERESİZ HÜCREDE KALAN ADAM SERBEST

Uluslararası ajansların geçtiği görüntüler kan dondururken, yıllardır sevdikleri insanlardan haber alamayan Suriyeliler yakınlarının izini aramak için hapishanelere akın etti. Günlerdir hem Türk medyasında hem de dış basında Suriye'deki işkence merkezlerin kurtulan sivillerin hikayeleri anlatılıyor. Suriye'den son gelişmeleri aktaran ABD'li CNN International kanalının tanınmış muhabiri Clarissa War, bölgedeki hapishanelerden birinde yayın yaparken, 3 aydır penceresiz bir hücrede tutulan Suriyeli bir adamın serbest kalma anına tanıklık etti.

Aylar sonra ışığı gördü, o anki tepkisi dünyada gündem oldu

"BEN SİVİLİM" DİYEREK ATEŞ AÇILMAMASINI İSTEDİ

CNN kameralarına yansıyan görüntülerde yerde bir battaniyenin altında gizlenen adam, muhalif güçlerden birinin yanına gelmesi ile battaniyenin altından çıkıyor ve ellerini havaya kaldırarak korku içinde çevresindekilere bakıp "Ben sivilim" diyerek ateş açılmaması için yalvardı.

Aylar sonra ışığı gördü, o anki tepkisi dünyada gündem oldu

"AMAN ALLAH'IM IŞIK"

Kendisine uzatılan suyu elleri titreyerek içen adam daha sonra kollarından tutularak dışarı çıkarılıyor. Yürürken 3 aydır penceresiz bir hücrede tutulduğunu anlatan mahkum, dışarı çıkıp gökyüzünü gördüğünde buruk bir gülümseme ile yukarı bakıyor ve "Aman Allah'ım ışık" dediği duyuluyor.

Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Çanakkale'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. -Hz. Ali-

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Haber YorumlarıHasan Bozbey:

CNN İnternational'ın bir tiyatrosu resmen. Öyle mahkum mu olur..

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