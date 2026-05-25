Avusturya’da bir yamaç paraşütçüsüne uçak çarptı

Avusturya'nın Tirol bölgesinde uçuş yapan bir yamaç paraşütçüsü, gökyüzünde küçük bir uçakla çarpışarak ölümden döndü. Aksiyon kamerasına anbean yansıyan olayda, paraşütçü yedek paraşütünü açarak ormanlık alana sağ salim inmeyi başardı.

Muhteşem doğa manzarası eşliğinde süzülen paraşütçünün huzurlu uçuşu, arkasından hızla yaklaşan tek motorlu bir uçağın kadraja girmesiyle saniyeler içinde kabusa dönüştü. Uçağın hızla gelip yamaç paraşütünün iplerine dolanması ve kanadın altından geçmesiyle şiddetli bir çarpışma yaşandı. Çarpmanın etkisiyle ana paraşüt anında formunu kaybetti ve sporcu havada kontrolsüz bir şekilde fırıl fırıl dönerek hızla irtifa kaybetmeye başladı.

YEDEK PARAŞÜT HAYAT KURTARDI

Serbest düşüşe geçen ve büyük bir panik yaşayan paraşütçü, ölümle burun buruna geldiği o anlarda soğukkanlılığını koruyarak acil durum yedek paraşütünü devreye sokmayı başardı. Yedek paraşütün açılmasıyla birlikte ölümcül düşüş hızı yavaşlasa da, rüzgarın ve çarpışmanın etkisiyle sürüklenen sporcu, dağlık bölgedeki çam ağaçlarının arasına sert bir iniş yaptı.

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kameraya yansıyan nefes nefese anlar, sporcunun kazanın ardından büyük bir şok yaşadığını ancak bilincinin açık olduğunu gözler önüne serdi. Dış basına ve yerel kurtarma ekiplerinin raporlarına yansıyan bilgilere göre, paraşütçü bu korkunç kazayı sadece hafif sıyrıklarla atlattı.

UÇAK GÜVENLİ İNİŞ YAPTI

Öte yandan, paraşütün iplerine temas eden küçük uçağın pilotunun da aracın kontrolünü sağlayarak güvenli bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi. Hem paraşütçünün hem de pilotun bu akılalmaz kazadan sağ kurtulması havacılık dünyasında büyük bir "mucize" olarak nitelendirilirken; yetkililer, iki hava aracının aynı rotada nasıl kesiştiğini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı.