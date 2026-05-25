Haberler

Avusturya’da bir yamaç paraşütçüsüne uçak çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'da uçuş yapan bir yamaç paraşütçüsü, havada küçük bir uçakla çarpışarak ölümden döndü. Aksiyon kamerasına anbean yansıyan korkunç kazada serbest düşüşe geçen sporcu, son anda yedek paraşütünü açarak ormanlık alana düştü ve hayatta kalmayı başardı. Uçağın da güvenli bir şekilde iniş yaptığı mucizevi olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Avusturya'nın Tirol bölgesinde uçuş yapan bir yamaç paraşütçüsü, gökyüzünde küçük bir uçakla çarpışarak ölümden döndü. Aksiyon kamerasına anbean yansıyan olayda, paraşütçü yedek paraşütünü açarak ormanlık alana sağ salim inmeyi başardı.

Muhteşem doğa manzarası eşliğinde süzülen paraşütçünün huzurlu uçuşu, arkasından hızla yaklaşan tek motorlu bir uçağın kadraja girmesiyle saniyeler içinde kabusa dönüştü. Uçağın hızla gelip yamaç paraşütünün iplerine dolanması ve kanadın altından geçmesiyle şiddetli bir çarpışma yaşandı. Çarpmanın etkisiyle ana paraşüt anında formunu kaybetti ve sporcu havada kontrolsüz bir şekilde fırıl fırıl dönerek hızla irtifa kaybetmeye başladı.

YEDEK PARAŞÜT HAYAT KURTARDI

Serbest düşüşe geçen ve büyük bir panik yaşayan paraşütçü, ölümle burun buruna geldiği o anlarda soğukkanlılığını koruyarak acil durum yedek paraşütünü devreye sokmayı başardı. Yedek paraşütün açılmasıyla birlikte ölümcül düşüş hızı yavaşlasa da, rüzgarın ve çarpışmanın etkisiyle sürüklenen sporcu, dağlık bölgedeki çam ağaçlarının arasına sert bir iniş yaptı.

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kameraya yansıyan nefes nefese anlar, sporcunun kazanın ardından büyük bir şok yaşadığını ancak bilincinin açık olduğunu gözler önüne serdi. Dış basına ve yerel kurtarma ekiplerinin raporlarına yansıyan bilgilere göre, paraşütçü bu korkunç kazayı sadece hafif sıyrıklarla atlattı.

UÇAK GÜVENLİ İNİŞ YAPTI

Öte yandan, paraşütün iplerine temas eden küçük uçağın pilotunun da aracın kontrolünü sağlayarak güvenli bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi. Hem paraşütçünün hem de pilotun bu akılalmaz kazadan sağ kurtulması havacılık dünyasında büyük bir "mucize" olarak nitelendirilirken; yetkililer, iki hava aracının aynı rotada nasıl kesiştiğini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Özel'den 'Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?' sorusuna net yanıt

Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse ne yapacak? Özel'den net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galiptir bu yolda mağlup! Premier Lig’den düştüler

Galiptir bu yolda mağlup! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Acun Ilıcalı tarihe geçti

Acun Ilıcalı tarihe geçti
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler

Maç bitince olanlar oldu!

Hız yapan minibüs park halindeki otobüse çarptı! 17 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a küfür gibi hareket!