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Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, Çin'i ziyaret edecek

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, Çin'i ziyaret edecek
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Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, 22-26 Haziran tarihlerinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin daveti üzerine Çin’e resmi ziyarette bulunacak.

AVUSTURYA Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in, 22-26 Haziran tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in, 22-26 Haziran tarihlerinde Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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