Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, Çin'i ziyaret edecek
Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, 22-26 Haziran tarihlerinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin daveti üzerine Çin’e resmi ziyarette bulunacak.
AVUSTURYA Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in, 22-26 Haziran tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in, 22-26 Haziran tarihlerinde Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı