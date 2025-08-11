Avustralya, Filistin Devleti'ni Tanıyacak

AVUSTRALYA Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını bildirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığını kaydeden Albanese, bu kararı eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda resmiyete dökeceklerini belirtti. Albanese, " Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur" dedi.

Gazze'deki durumu da değerlendiren Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.