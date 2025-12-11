Avustralya'da nefes kesen olay: Paraşütçünün yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı

Avustralya semalarında ölümle burun buruna gelen paraşütçü, saniyeler içinde felakete dönüşebilecek bir kazadan mucize eseri kurtuldu. Atlayış sırasında yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takılan paraşütçü, binlerce metre yüksekte asılı kaldı ve sadece taşıdığı bıçakla ipleri keserek hayatını kurtardı.

DAKİKALARCA HAVADA ASILI KALDI

Olay, Sub-Tropical Tully Havaalanı yakınlarında gerçekleşti. Queensland merkezli Far North Freefall Club tarafından düzenlenen 16 kişilik bir formasyon paraşüt atlayışı sırasında, uçaktan atlayan ilk paraşütçünün yedek paraşütünün tutma kolu uçağın kanadı ve kuyruk stabilizatörüne takıldı. Paraşütün açılması, atlayışı yapan kişiyi uçağın arka bölümüne doğru çekti ve binlerce metre yüksekte havada asılı kalmasına neden oldu.

KANCA BIÇAK KULLANDI

Paraşütçü, olay anında binlerce metre yükseklikte yedek paraşütün iplerini kesmek için kişisel olarak taşıdığı bir "hook knife" (kanca bıçak) kullandı. Kancalı bıçakla iplerin bir kısmını kesmeyi başaran paraşütçü, daha sonra ana paraşütünü açarak güvenli şekilde yere indi. Sağlık ekipleri, paraşütçünün sadece hafif kesikler ve morluklar ile olayı atlattığını bildirdi.

UÇAK ZARARA UĞRADI, PİLOT YARDIM ANONSU YAPTI

Paraşütçünün yedek paraşütüyle uçağın stabilizatörüne takılması sonucu sol yatay stabilizatörde önemli hasar oluştu. Pilot, başlangıçta uçağın bir arıza yaşadığını düşünerek güç ayarını değiştirdi. Durumu öğrendikten sonra uçak telsizle "mayday" acil çağrısı yaptı, ancak uçak daha sonra kontrollü şekilde Tully Havaalanı'na indirildi.

UZMANLAR UYARIYOR

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB), olayla ilgili raporunda, uçağın yük ve denge hesaplarının uygun şekilde yapılmamasının de risk yaratabileceğini belirtti, ancak bunun olayın asıl nedeni olmadığını vurguladı. Güvenlik uzmanları, olayın ardından organizasyonun tüm paraşütçülerin ek ip kesme ekipmanı (hook knife) taşımasını zorunlu kıldığını açıkladı.

ATSB yetkilileri ve paraşüt federasyonu temsilcileri, paraşütçülere uçak dışına çıkarken ekipman kordonlarına dikkat edilmesi ve kişisel kesici aletlerin bulundurulmasının kritik önem taşıdığını belirtti. Uzmanlar bu tip kazaların çok nadir olduğunu ancak hazırlıksız yakalanıldığında ciddi tehlike oluşturabileceğini vurguladı.