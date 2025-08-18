Avrupalı Liderler Rusya-Ukrayna Barış Süreci İçin Beyaz Saray'da Toplandı

AVRUPALI liderler, Rusya-Ukrayna barış süreci için Beyaz Saray'da bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlenecek ortak toplantıdan önce açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, liderlerle toplantıya geçmeden önce basına yaptığı açıklamada, bugün yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de doğrudan görüştüğünü ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantının ardından da Putin'i arayacağını bildirdi. Trump, "Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesi çok önemli bir adımdır, bu kilit noktalardan biridir ve bunu masada değerlendireceğiz. Hep birlikte, Ukrayna'ya yönelik gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim ve aslında böyle bir saldırı olmayacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy ve Putin'in barış için bir çözüm bulacağını hissettiğini vurgulayan Trump, "Bir sonraki adım üçlü bir toplantı olacak ve bunu halledeceğiz. Ben harika bir sonuç almayı dört gözle bekliyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Oyunu iyi oynarsak, savaşı sonlandırabiliriz. Sonlandırmak zorundayız" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Güvenlik garantileri üzerinde çalıştığımızı duymak çok güzel. NATO'nun beşinci maddesi gibi güvenlik garantileri çok önemli" ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Geçen cuma günü bu yolu açtınız, ama şimdi karmaşık müzakereler için yol açıldı" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Üçlü toplantı, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin ve daha zorlu sorunların çözülmesine katkıda bulunacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Üçlü toplantı düzenlemek için ateşkesi istemeniz veya en azından (Ukrayna'da) ölümlerin durması bir zorunluluktur" diye konuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise "Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak, bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız" ifadesini kullandı.