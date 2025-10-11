Avrupa'ya gidecekler dikkat! Schengen'de yeni dönem

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES), 12 Ekim'de uygulamaya başlayacak.

NE ZAMAN VE NEREDE DEVREYE ALINACAĞINA ÜYE ÜLKELER KARAR VERECEK

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bu işlem, 6 aylık süre boyunca kademeli gerçekleştirilecek. Kademeli uygulama süresince üye ülkeler, sistemi hangi sınır geçiş noktalarında ve ne zaman devreye alacaklarına karar verebilecek. Bu, sınır yetkililerinin, ulaştırma sektörünün ve yolcuların yeni prosedürlere uyum sağlamasını temin edecek.

PASAPORT DAMGALAMA SİSTEMİNE ELVEDA

Bu sürenin sonunda EES, tüm sınır geçiş noktalarında tam olarak devreye alınacak ve pasaport damgalama sistemi, sistemdeki elektronik kayıtlarla değiştirilecek. Bu işlem, ilk girişte ve ilk çıkışta yapılacak, sonraki seferlerde hızlı doğrulama yeterli olacak. Sistem, sınır geçişleri hakkında güvenilir veriler sağlayacak, süresi geçenleri, belge ve kimlik sahtekarlığı vakalarını sistematik tespit edecek.

AMAÇ: DÜZENSİZ GİRİŞLERİN KONTROLÜ

Yeni sistemle Schengen Bölgesi'ne düzensiz girişlerin kontrolü ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.