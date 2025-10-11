Haberler

Avrupa'ya gidecekler dikkat! Schengen'de yeni dönem

Avrupa'ya gidecekler dikkat! Schengen'de yeni dönem
Güncelleme:
Avrupa Birliği ülkeleri, 12 Ekim'den itibaren Schengen Bölgesi'ne seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarını damgalamak yerine giriş ve çıkış bilgileri, pasaport verileri, parmak izleri ve yüz görüntülerini dijital olarak kaydedecek. Bu işlem, ilk girişte ve ilk çıkışta yapılacak, sonraki seferlerde hızlı doğrulama yeterli olacak. Yeni sistem, yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES), 12 Ekim'de uygulamaya başlayacak.

NE ZAMAN VE NEREDE DEVREYE ALINACAĞINA ÜYE ÜLKELER KARAR VERECEK

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bu işlem, 6 aylık süre boyunca kademeli gerçekleştirilecek. Kademeli uygulama süresince üye ülkeler, sistemi hangi sınır geçiş noktalarında ve ne zaman devreye alacaklarına karar verebilecek. Bu, sınır yetkililerinin, ulaştırma sektörünün ve yolcuların yeni prosedürlere uyum sağlamasını temin edecek.

Avrupa'ya gidecekler dikkat! Schengen'de yeni dönem yarın başlıyor

PASAPORT DAMGALAMA SİSTEMİNE ELVEDA

Bu sürenin sonunda EES, tüm sınır geçiş noktalarında tam olarak devreye alınacak ve pasaport damgalama sistemi, sistemdeki elektronik kayıtlarla değiştirilecek. Bu işlem, ilk girişte ve ilk çıkışta yapılacak, sonraki seferlerde hızlı doğrulama yeterli olacak. Sistem, sınır geçişleri hakkında güvenilir veriler sağlayacak, süresi geçenleri, belge ve kimlik sahtekarlığı vakalarını sistematik tespit edecek.

Avrupa'ya gidecekler dikkat! Schengen'de yeni dönem yarın başlıyor

AMAÇ: DÜZENSİZ GİRİŞLERİN KONTROLÜ

Yeni sistemle Schengen Bölgesi'ne düzensiz girişlerin kontrolü ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
