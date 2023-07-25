Avrupa'da Orman Yangınları ve Rekor Sıcaklıklar Devam Ediyor

Güney Avrupa’nın geniş kesimleri rekor sıcaklıklardan etkilenmeye devam ederken, kıta genelindeki orman yangınları sürüyor. Bilim insanları iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarını daha uzun süreli, daha yoğun ve daha sık bir hale getirdiğini söylüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) sıcak hava dalgalarının önümüzdeki yıllarda daha yoğun olacağını söylüyor. Yunanistan’da Pazartesi gününden bu yana ülke genelinde birçok orman yangını çıktı. İsviçre’de de, Valois kantonunda bulunan Bitcsh köyü yakınlarında itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor. İspanya’nın La Palma adasında da Cumartesi günü başlayan yangın nedeniyle 20 ev tahrip oldu. Aşırı sıcak hava, aralarında Çin ve ABD’nin de bulunduğu dünyanın diğer kesimlerini de etkisi altına aldı. Çin’in doğu kıyısında da Talim Tayfunu binlerce kişiyi evlerinden etti. Uzmanlar, özellikle Avrupa’nın birçok iklim modellemesinden daha hızlı ısındığını söylüyor.

Güney Avrupa’nın geniş kesimleri rekor sıcaklıklardan etkilenmeye devam ederken, kıta genelindeki orman yangınları sürüyor.

Sicilya’da sıcaklıklar 46,3 dereceyi görürken, Yunanistan ve İsviçre Alplerinde itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor.

Bilim insanları iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarını daha uzun süreli, daha yoğun ve daha sık bir hale getirdiğini söylüyor.

Dünya genelinde de milyonlarca kişi aşırı hava olaylarıyla karşı karşıya. ABD ve Çin’de sıcak havayla mücadele edilirken, Doğu Asya’da yoğun yağış görülüyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) sıcak hava dalgalarının önümüzdeki yıllarda daha yoğun olacağını söylüyor. Kuruluş, aşırı hava olaylarının da iklim değişikliğiyle mücadelede daha çok şey yapılması gereğinin altını çizdiğini vurguluyor.

BM’ye bağlı kuruluşun kıdemli aşırı sıcak danışmanı John Nairn “Bu olaylar yoğunluğu artacak ve dünyanın çok daha yoğun sıcak hava dalgalarına hazırlanması gerekiyor” dedi.

Yunanistan’da Pazartesi gününden bu yana ülke genelinde birçok orman yangını çıktı. Bir yangın nedeniyle, 1200 çocuğun kaldığı bir yaz kampı da tahliye edildi.

Yunanistan’da şu anda devam eden en ciddi yangın, başkent Atina’nın kuzeyindeki Dervenokhorya bölgesinde yaşanıyor ve yangından yükselen dumanlar uydu fotoğraflarında görülebiliyor.

Korint kenti yakınlarındaki kıyı kasabası Loutraki ve Atina’nın güneyindeki Kouvaras’ta da orman yangınları sürüyor.

İsviçre’de de, Valois kantonunda bulunan Bitcsh köyü yakınlarında itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor. Yetkililer, Pazartesi öğleden sonra başlayan yangının gece saatlerinde “infilak eder gibi” yayıldığını belirtti.

İspanya’nın La Palma adasında da Cumartesi günü başlayan yangın nedeniyle 20 ev tahrip oldu.

Ancak gece saatlerindeki düşük sıcaklıklar ve havadaki yem oranlarının artması sayesinde, yangın kontrol altına alınabildi.

İtalya, İspanya, Yunanistan ve Balkanların bazı kesimlerinde, yoğun sıcaklık nedeniyle yaşanabilecek sağlık riskleri için konulan kırmızı alarm devam ediyor.

Kuzeybatı İspanya’daki Figueres’te 45,3, Sardinya Adası’ndaki Bauladu’da 44,5, Sicilya’daki Litaca’da ise 46,3 derece sıcaklık ölçüldü.

Avrupa’daki sıcaklık rekoru Ağustos 2021’de Sicilya’daki Palermo bölgesinde 48,8 derece olarak ölçülmüştü.

Aşırı sıcak hava, aralarında Çin ve ABD’nin de bulunduğu dünyanın diğer kesimlerini de etkisi altına aldı.

ABD’nin güneybatı eyaletlerinde yaşayan 80 milyondan fazla kişiye sıcaklık uyarısı yapıldı.

California’daki Ölüm Vadisi’nde Pazar günü 52 derecelik sıcaklık görülürken, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix’te 18 gündür 43 derece sıcaklık görülüyor.

İngiltere Metoroloji Ofisine göre Çin’de Pazar günü 52,2 dereceyle tüm zamanların en sıcak havası rekoru kırıldı. Ancak rekor henüz teyit edilmedi.

Çin’in doğu kıyısında da Talim Tayfunu binlerce kişiyi evlerinden etti.

Vietnam’a doğru ilerleyen tayfun nedeniyle bu ülkede tayfunun geçiş güzergahında yaşayan 30 bin kişi daha güvenli bölgelere götürüldü.

Londra’da bulunan Imperial College’tan, İngiltere’nin önde gelen iklim bilimcilerinden Dr. Frederieke Otto, “Şu anda gördüklerimiz, hala fosil yakıt kullandığımız bir dünyada tam olarak da görmeyi beklediğimiz durum” dedi.

Otta ayrıca, küresel sıcaklıkların artmasının ardında % 100 insanların bulunduğunu belirtti.

Uzmanlar, özellikle Avrupa’nın birçok iklim modellemesinden daha hızlı ısındığını söylüyor.

Reading Üniversitesi’nden Prof. Hannah Cloke “İşlerin kontrolden çıktığı duygusu var. Neler yaşandığını tam olarak anlamak için çok çalışmamız gerekiyor. Bu sıcak hava dalgaları korkutucu. Bunun gerçekten ölümcül olacağını biliyoruz” dedi.

Geçen yıl Avrupa’da 61 bin kişinin sıcaktan öldüğünü söyleyen Cloke, bu yıl da durumun benzer olacağını vurguladı.