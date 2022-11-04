Kara kış öncesi Avrupa'da ilk fire! Hollanda, Rusya'ya uygulanan yaptırımları geri çekti

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'nın işgali sonrası 27 Avrupa ülkesi Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı. Batı, Rusya'yı ekonomik olarak zor durumda bırakarak savaşı bitirmeyi amaçlarken, Putin de en büyük kozunu oynayıp Batı'nın gazını kesti. Bu gelişmelerin ışığında Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 500'e yakın zamlanırken, kara kış öncesi Hollanda'dan çok konuşulacak bir karar geldi. Hollanda, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan çekildi.

24 Şubat'ta başlayan Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan sonra 27 Avrupa Birliği ülkesi dahil birçok dünya ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım ve ambargo kararı aldı. Rusya ise bu yaptırımlara karşılık olarak doğal gaz vanasını kapattı. Çin'in de Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını durdurması sonucunda Avrupa'ya giden toplam doğal gaz miktarı yüzde 45 azaldı.

FİYATLAR YÜZDE 500 ZAMLANDI

Savaşın uzaması ile birlikte Avrupa genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatları yüzde 500'den fazla zamlandı. Avrupa Birliği'nin enflasyon ortalaması yüzde 10'u geçti.

HOLLANDA YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Avrupa'da ekonomik durgunluk yaşanırken, Hollanda çok konuşulacak bir karara imza attı. Yetkililer tarafından yapılan son açıklamalarda, Hollanda'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan çekildiği aktarıldı.

Hollanda'nın kaldırdığı yaptırımlar şöyle: