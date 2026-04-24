Avrupa Birliği'nde Koruma Statüsü Verilen Sığınmacı Sayısında Azalma

Güncelleme:
Avrupa Birliği’nde sığınmacılara verilen koruma kararları 2025’te düşüş gösterdi. Eurostat verilerine göre toplam kabul sayısı 361 bini aşarken, Almanya en çok koruma veren ülke oldu. Afganistan vatandaşları ise en çok koruma verilen grup oldu. Koruma kararlarının yüzde 51'i mülteci statüsü, yüzde 25'i insani koruma.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Avrupa Birliği'nde sığınmacılara verilen koruma kararları 2025'te düşüş gösterdi. Eurostat verilerine göre toplam kabul sayısı 361 bini aşarken, Almanya en çok koruma veren ülke oldu. Afganistan vatandaşları ise en çok koruma verilen grup oldu. Koruma kararlarının yüzde 51'i mülteci statüsü, yüzde 25'i insani koruma.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2025 yılında sığınma başvurularına verilen olumlu karar sayısının  azaldığı açıklandı. AB İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, geçen yıl toplam 361 bin 325 kişiye koruma statüsü verildi. Bu sayı,  437.735 olan 2024 yılına göre neredeyse yüzde 20'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Açıklanan verilere göre Almanya, 103 bin 360 olumlu karar ile en fazla koruma statüsü veren ülke oldu. Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) içindeki toplam payı yüzde 29 olarak kaydedildi. Almanya'yı İspanya (76 bin 210) ve Fransa (72 bin 930) izledi. Bu üç ülke, AB genelindeki tüm olumlu kararların yüzde 70'inden fazlasını oluşturdu.

2025 yılında koruma verilenler arasında en büyük grubu Afganistan vatandaşları oluşturdu. Afganlar, toplam kabul edilen başvuruların yüzde 27'sini aldı. Venezüellalılar yüzde 16 ile ikinci sırada yer alırken, Suriyeliler ve Ukraynalılar yüzde 5'er payla listede yer aldı.

Koruma türlerine bakıldığında, kararların yüzde 51'i Cenevre Sözleşmesi kapsamında mülteci statüsü olarak verildi. Yüzde 25'i ulusal mevzuata dayalı insani koruma, yüzde 24'ü ise ikincil koruma statüsü oldu. Özellikle ikincil koruma kararlarında bir önceki yıla göre yüzde 50'lik sert bir düşüş yaşandı.

AB Komisyonu verilerine göre, toplam sığınma başvurularında da yaklaşık yüzde 20 oranında azalma görüldüğü ve bu düşüşte özellikle Suriye'deki değişen durumun etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
