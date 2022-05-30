Atina-Ankara hattında gerilim tavan! Yunan basını, Erdoğan'ı ekonomi üzerinden vurmaya kalktı - Haberler

Atina-Ankara hattında gerilim tavan! Yunan basını, Erdoğan'ı ekonomi üzerinden vurmaya kalktı
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'nin F-16 tedariğini engellemek için ABD'de lobi çalışmaları yürütmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" çıkışı, Atina-Ankara hattındaki gerilimi yeniden zirveye çıkardı. Tansiyonun yükselmesiyle Yunan yetkililer bu yazın tıpkı 2020 yazı gibi sıcak geçebileceğini ifade ederken, Yunan basını ise Erdoğan'ı ekonomi üzerinden vurmaya kalktı.
Diyalog zeminin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye- Yunanistan hattında tansiyon yeniden yükseldi.
Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi; Ankara'yı kızdırdı. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" derken, Miçotakis ise; "İletişimi kesen taraf biz olmayacağız" cevabını verdi.
Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda yer alan analizde; Türk-Yunan ilişkilerinin 2020 yazına dönebileceği ifade edildi. Yunan hükümet kaynaklarından alınan bilgilerin aktarıldığı haberde; "Hükümet kaynakları, Miçotakis'in Washington'daki temasları sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye karar verdiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.
Adalar üzerindeki tartışma, mülteciler ve Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını kriz başlıklarının en önünde sayan Yunan yetkililer; 2020 yazını işaret ederek, "Atina hükümetinin endişesi; 2020'de Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin bir benzerinin yeniden yaşanması" dedi.
Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın odağı dış politikadaki gerilime çevirerek; ekonomideki sorunları gündemden düşürmek istediği iddia edildi. Analizde ayrıca; Yunanistan'ın F-35 savaş uçaklarının alımı yönünde önemli adımlar attığı kaydedildi.