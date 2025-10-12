Ateşkesi sevinçle duyurmuştu! Ünlü Filistinli gazeteci, İsrailli çeteler tarafından katledildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürdü.

VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETTİ

Filistin basınında yer alan haberlerde, Caferavi'nin Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail destekli yasa dışı çeteler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Caferavi'nin İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken saldırıya uğradığı ve vücuduna isabet eden 7 kurşun ile hayatını kaybettiği belirtildi.

EŞYALARINI DA ÇALDILAR

Eşyaları çete mensupları tarafından çalınan Caferavi'nin "basın" yazılı çelik yelek giyimli naaşının Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İSRAİL ORDUSU HEDEF GÖSTERMİŞTİ

ABD merkezli sosyal medya hesabındaki 330 binden fazla takipçiye, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım sırasında Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları aktaran Caferavi, özellikle Arap dünyasında tanınır hale gelmişti. İsrail ordusu ise Caferavi'nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak kendisini hedef göstermişti.

ATEŞKESİ SEVİNÇLE DUYURMUŞTU

Salih el-Caferavi, 9 Ekim'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasın Gazze sokaklarında dolaşarak sevinçle duyurmuştu. Caferavi, Gazzelilere, "Özgürlük bekleyenler... Ateşkes anlaşmasına varıldı, ey millet!" diye seslenmişti.

