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Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

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Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi sonrası yurduna dönen bir Filistinli kadının sözleri duygulandırdı. "Refah'a gidiyorum, çocuklarım şehit oldu. Allah'a hamd olsun. Allah'ın izniyle galip geldik" diyen kadının sözleri kameralarca kaydedildi.

Hamas ve İsrail arasında imzalanan Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşması bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Ateşkes sonrası yurduna dönen kadının söylediği sözler duygulandırdı.

"NEYİM VARSA FEDA ETTİM"

O anlar kameralara da yansırken; Refah'a geri döndüğünü belirten kadın, "Refah'a gidiyorum, çocuklarım şehit oldu. Allah'a hamd olsun. Allah'ın izniyle galip geldik" dediği görüldü. Filistinli kadın ayrıca "Evim, çocuklarım neyim varsa feda ettim. Yine de dimdik ayaktayız. Refah'a en son ayak basmamın üzerinden 9 ay geçti. Zafer Allah'ındır" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda gerçekleşen Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasında Hamas ve İsrail anlaşmış, anlaşma 19 Ocak itibariyle yürürlüğe girmişti.

Anlaşmaya göre, 33 İsrailli esir serbest bırakılacağı öngörülüyor. İsrail'in de 1900 Filistinliyi serbest bırakması gerekiyor.

Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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