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"Ateşkes" iddialarının gölgesinde İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı

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İsrail'in Hizbullah'la ortaya çıkan ateşkes anlaşmasını "prensipte" onayladığı konuşulurken Lübnan'a hava saldırıları sürüyor. Son olarak İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, güneydeki Nebatiye iline bağlı köy ve kasabaları bombaladı.

Saldırılarda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun Sayda kentine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-Hermel'deki Nebi Şit beldesine düzenlenen İsrail saldırısında ise 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun, dün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetmişti.

ATEŞKES İDDİALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gece İsrailli yetkililerle yaptığı güvenlik istişareleri sırasında Hizbullah'la yeni ortaya çıkan ateşkes anlaşmasını "prensipte" onayladığı öne sürüldü. CNN International'ın haberine göre hükümete yakın kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine ilettiği anlaşmanın bazı ayrıntıları konusunda hâlâ çekinceleri olduğunu söyledi.

3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

İsrail merkezli yayın organı Haaretz ise ateşkes önerisinin 3 aşamadan oluştuğunu iddia etti. Birinci aşamada Hizbullah güçleri Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecek. Bu adımı İsrail güçlerinin konuşlu olduğu Lübnan sınırlarından çekilmesi izleyecek. Üçüncü ve son aşamada ise İsrail ve Lübnan arasında tartışma konusu olan sınır bölgelerinin tespit edilmesi için müzakereler start alacak. Öte yandan Hizbullah'ın çekildiği bölgelere ise Lübnan ordusu yerleşecek. Söz konusu plan, 2006'da Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşı sona erdiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanıyor.

"İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Öte yandan İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Lübnan'da ateşkese doğru ilerlendiğini ancak ele alınması gereken bazı "sorunlar" olduğunu belirtti. İsrail devlet televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili ise, Lübnan'da ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme kaydedildiğini" söyledi. İsrailli yetkili, Lübnan'da ateşkese "her zamankinden daha yakın olunduğunu" dile getirerek, "Sürpriz olmazsa gelecek günlerde bir anlaşma (ateşkes) olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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