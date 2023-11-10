Atatürk'ün Ölüm Yıldönümünde Trafik Durdu
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ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılmasının yıldönümünde saat 09.05'te Avcılar D-100'de trafik tamamen dururken, sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. D-100 kenarındaki Abdulkadir Uztürk İlkokulu önündeki veliler de çocuklarını sokaktan izlerken topluca saygı duruşunda bulundu ve bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi.
ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılmasının yıldönümünde saat 09.05'te Avcılar D-100'de trafik tamamen dururken, sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
D-100 kenarındaki Abdulkadir Uztürk İlkokulu önündeki veliler de çocuklarını sokaktan izlerken topluca saygı duruşunda bulundu ve bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya