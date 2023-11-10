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Atatürk'ün Ölüm Yıldönümünde Trafik Durdu

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılmasının yıldönümünde saat 09.05'te Avcılar D-100'de trafik tamamen dururken, sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. D-100 kenarındaki Abdulkadir Uztürk İlkokulu önündeki veliler de çocuklarını sokaktan izlerken topluca saygı duruşunda bulundu ve bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi.