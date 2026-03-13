MSB Heyeti Atatürk'ün Mezuniyet Törenine Katılmak Üzere Kuzey Makedonya'ya Gitti

MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hava Tuğgeneral Ramazan Toper ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 127'nci yıl dönümü törenine katılmak üzere Kuzey Makedonya'ya gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 127'nci yıl dönümü törenine katılmak üzere Kuzey Makedonya'ya giden MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hava Tuğgeneral Ramazan Toper ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi ziyaret etti. Heyetimiz ayrıca Kuzey Makedonya Harp Okulu'na da bir ziyaret gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı