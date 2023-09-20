Atatürk'e hakaret eden Kuveytli Abdülaziz Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Türkiye ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden, Atatürk'e hakaret ettiği için gözaltına alınan lise öğrencisine sahip çıkan Kuveytli yazar Abdülaziz Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şahsın Kuveyt'te yaşadığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Atatürk'e hakaretlerde bulunan Kuveytli yazar Abdulaziz Ramih hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Kuveytli sözde yazarın Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir" dedi.

ATATÜRK'E HAKARET EDEN GENCE DE DESTEK VERMİŞ

Sosyal medya hesabında art arda Atatürk'e yönelik kabul edilemez paylaşımlar yapan Kuveytli yazar tepki çekti. Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde: "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Şahsın, Atatürk'e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir."

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