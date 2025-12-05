Haberler

Asya'nın El Chapo'su Tse Chi Lop'a 16 yıl hapis cezası

Asya'nın El Chapo'su Tse Chi Lop'a 16 yıl hapis cezası
Güncelleme:
Uluslararası uyuşturucu ticaretinin en çok aranan isimlerinden biri olan Tse Chi Lop, Avustralya'da çıktığı mahkeme tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küresel suç dünyasında Pablo Escobar ve Joaquin "El Chapo" Guzman'la karşılaştırılan 62 yaşındaki Tse, yıllardır peşinde olan güvenlik güçlerinin 2021'de Amsterdam'da düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

  • Tse Chi Lop'a uluslararası uyuşturucu trafiğini yönlendirmek suçlamasıyla 16 yıl hapis cezası verildi.
  • Tse Chi Lop, Asya-Pasifik'te metamfetamin ticaretini kontrol ettiği düşünülen Sam Gor yapılanmasının başındaki isimdi.
  • Tse Chi Lop, 2021'de Hollanda'nın Schiphol Havalimanı'nda yakalandı ve 2022'nin sonunda Avustralya'ya iade edildi.

Asya-Pasifik'in gölge dünyasını yıllarca yöneten ve "Asya'nın El Chapo'su" olarak anılan ünlü kartel lideri Tse Chi Lop için adalet sonunda yerini buldu. Avustralya'da aylardır süren kapalı duruşmaların ardından mahkeme, uluslararası uyuşturucu trafiğini yönlendiren 62 yaşındaki suç baronuna 16 yıl hapis cezası verdi. Dünya polis teşkilatlarının yıllarca izini sürdüğü Tse'nin çöküşü, bölgedeki en büyük metamfetamin ağına indirilen tarihi bir darbe olarak görülüyor.

Interpol'ün Avustralya'ya ulaşan kritik bir ihbarı üzerine gerçekleştirilen yakalama sonrası Tse, 2012-2013 yılları arasında ülkeye büyük miktarda metamfetamin sokmak amacıyla komplo kurmakla suçlanıyordu.

Perşembe günü Melbourne'daki duruşmada mavi gömleği ve kalın çerçeveli gözlükleriyle mahkeme salonunda görülen Tse, başını öne eğik şekilde yargıcın kararını dinledi. Karara göre, 10 yıl sonra şartlı tahliye hakkı elde edebilecek.

ALIŞILMADIK ANLAŞMA CEZAYI DÜŞÜRDÜ

Yargıç Peter Rozen, verilen cezanın normalde bu tür davalarda beklenen müebbet kararının oldukça altında olduğuna dikkat çekerek nedenini açıkladı: Eski Avustralya Başsavcısı Michaelia Cash ile Hollanda makamları arasında yapılan "alışılmadık" iade anlaşması. Bu anlaşma kapsamında Canberra, Tse'nin ülkelerine iade edilmesi hâlinde en yüksek cezayı almayacağına dair güvence vermişti.

GİZLİ YÜRÜTÜLEN DAVA 3 YILDA SONUÇLANDI

Büyük bir kısmı gizlilik kararıyla yürütülen yargılama üç yıl sürdü. Dosyanın perşembe günü kamuya açılmasıyla Tse'nin savcılarla anlaşarak suçlamaları kabul ettiği de ortaya çıktı.

13 MİLYAR STERLİNLİK KARTELİN LİDERİ

Çin doğumlu Tse, Asya-Pasifik'te metamfetamin ticaretini kontrol ettiği düşünülen ve "The Company" olarak bilinen Sam Gor yapılanmasının başındaki isimdi. 2019'da Reuters, Tse'yi "Asya'nın El Chapo'su" olarak tanımlamış, örgütün yıllık gelirinin 13 milyar sterlini aştığını aktarmıştı. Taylandlı kick boksçular tarafından korunduğu, Makao'da tek bir kumar gecesinde 5,2 milyon sterlin harcadığı bilgileri de yıllar içinde dosyaya yansıdı.

Avustralya Federal Polisi'nden Komiser Krissy Barrett ise karar sonrası yaptığı açıklamada, "Bu soruşturma, Avustralya güvenlik güçlerinin dünyanın neresinde olursa olsun suçlulara ulaşabileceğini bir kez daha gösterdi" dedi.

Tse, 2021'de Tayvan'dan Kanada'ya geçerken Hollanda'nın Schiphol Havalimanı'nda yakalanmış ve 2022'nin sonunda Avustralya'ya iade edilmişti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
500
