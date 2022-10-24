Astrologlar 25 Ekim'deki güneş tutulmasına kilitlendi: Bir burcun başına talih kuşu konacak

Astrologlar, 25 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen güneş tutulmasına kilitlendi. Avrupa'nın bazı bölgelerinden, Batı Asya'dan ve Kuzey Afrika'dan görülmesi beklenen güneş tutulmasının insanların cinsel hayatından iş yaşamlarına kadar birçok konuya olumlu etki edeceği iddia edildi. Astrologlar, tutulmanın özellikle akrep burcuna yaracağını ifade ediyor. Akrep burçlarının finansal anlamda rahat edeceği vurgulandı.

Astroloji günümüzün tartışmalı alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Astrolojiye inananlar kadar inanmayanların sayısı da çoğunlukta. Astrologlar son olarak 25 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen güneş tutulması için geri sayıma geçti.

NERELERDEN GÖRÜLECEK?

Güneş tutulmasının Avrupa'nın bazı bölgelerinden, Batı Asya'dan ve Kuzey Afrika'dan görülmesi bekleniyor. Astrologlara göre güneş tutulması, hemen hemen herkesin hayatında bir değişikliğe neden olacak. Bazı insanların ise iş ve cinsel hayatlarında düzelme olacak.

AKREP BURÇLARI DİKKAT

Astrologlar, özellikle akrep burçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Astrologlara göre güneş tutulmasından olumlu anlamda en fazla etkilenecek burçlar, akrep burçları olacak. Akrep burçlarının bu dönemde ayaklarına gelen finansal fırsatları asla geri tepmemeleri ve değerlendirmeleri gerektiği tavsiye edildi. Bu ayın maddi açıdan akreplere yarayacağı belirtildi.