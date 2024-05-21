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Astrolog Aysun Koç: İntihar, cinayet ve suikast ile ilgili olaylar üç ay boyunca olacak

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölümünü astrolojik boyutta değerlendiren Astrolog Aysun Koç, olayı 'suikast' olarak nitelendirdi. Koç, gökyüzünde belirli sabit yıldızların kadersel temaları oluşturduğunu ve şu anda Neptün gezeninin etkili olduğunu belirtti. Bu etkinin 5 Eylül'e kadar süreceğini ve bu süre zarfında intihar, cinayet ve suikastla ilgili olayların sıkça yaşanacağını iddia etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasını Haberler.com YouTube kanalında astrolojik boyutta değerlendiren Astrolog Aysun Koç, " Astroloji, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne 'Suikast' diyor" dedi.

"İNTİHAR, CİNAYET VE SUİKASTLE İLGİLİ OLAYLAR 3 AY BOYUNCA OLACAK"

İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesini astrolojik boyutta değerlendiren Aysun Koç, "Astroloji, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne 'Suikast' diyor. Gökyüzünde 360 derecelik zodyakta kadersel temaları oluşturan sabit yıldızlar vardır. Şark dediğimiz bir sabit yıldızda şu anda gökyüzünde Neptün gezeni ve Neptün gezeni 140 yılda bir geliyor. 5 Eylül'e kadar bu etkileri devam edecek. İntihar, cinayet ve suikastle ilgili olayları çok duyacağımız 3 aylık bir döneme giriyoruz. Bu dönemde tehdit alıyorsanız eğer tehditleri önemseyin." dedi.

Astrolog Aysun Koç: İntihar, cinayet ve suikast ile ilgili olaylar üç ay boyunca olacak


Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya

İbrahim Reisi Helikopter Astroloji Aysun Koç Eylül İran 3.Sayfa Astroloji Dünya Haberler

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