Bu fotoğraf mazide kaldı! Putin'le arası bozulan Çeçen lider Kadirov, Kremlin'i hedef aldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı günden beri bölgeye askerlerini gönderen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov'a ateş püskürdü. Kadirov, Peskov'u savaşın ortasında bile gerçek bir vatansever gibi davranmamakla suçladı. Kadirov, "Bu konuda bir şeyler yapılmalı" dedi.

"PESKOV, PUTİN'İN SİMGESİYDİ AMA İŞLER DEĞİŞTİ"

Rus siyasi analist Kirill Rogov da konuyla ilgili olarak, "Peskov, Putin'in simgesi, bir tür enkarnasyonu olarak kabul ediliyor ve kimse bu duruma itiraz etmiyordu. Ancak şimdi işler değişti." dedi.

KADİROV, MEDİNSKİ'Yİ DE HEDEF ALMIŞTI: AĞZINI BANTLA KAPATIN

Çeçen lider, geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleşen Rusya- Ukrayna müzakereleriyle ilgili olarak heyet başkanı Vladimir Medinsky'yi hedef almış, Rus birliklerin Kiev ve çevresinden ayrılmasına itiraz ederek, Medinsky'nin ağzının bantla kapatılmasını önermişti.

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov.

"KADİROV KREMLİN'DE GÜÇLÜ BİR KAMPANYA BAŞLATTI"

İngiliz The Times gazetesine konuşan Rus güvenlik servisinden üst düzey bir isim, Kadirov'un Ukrayna'nın işgaliyle cesaretlendiğini söyledi. İsmi açıklanmayan kişi, "Kadirov, güvenlik kanadının liderlerini itibarsızlaştırmak için Kremlin'de güçlü bir kampanya başlattı. Şimdi öyle bir türbülans var ki başarılı olabilir. Eğer [Putin] ona kısmen de olsa güvenlik bloğunu verirse yarın tüm Rusya elinde olacak." ifadelerinde bulundu.

"PUTİN ONU KREMLİN'E ÇAĞIRIP KIRMIZI ÇİZGİLERİ HATIRLATMALI"

Ancak Kremlin'e odaklanan siyasi analist Tatiana Stanovaya, Kadirov'un güvenlik kanadının kontrolünü ele geçirmesini beklemenin çok zor olduğunu söyledi. Stanovaya, "Kadirov, Kremlin için bir sorun, evet" derken,"Ancak Putin'in onu Kremlin'e çağırması ve geçemeyeceği kırmızı çizgiler olduğunu söylemesi yeterli. Şu anda başka şeylerle meşgul." ifadelerinde bulundu.

PESKOV SORULARA YANIT VERMEDİ

Konuyla ilgili soruların yöneldiği Peskov ise yetkililerin kimin en vatansever olduğunu kanıtlayarak birbirlerini geçmeye çalışmasının yararsız olduğunu söyleyerek Kadirov'un yorumlarını reddetmeye çalıştı.

KADİROV "İNSAN HAKLARI İHLALLERİ" İLE SUÇLANIYOR

Çoğu Müslüman olan Çeçenistan'ı yöneten Kadirov, yıllardır işkence ve infazlar nedeniyle 'insan hakları ihlalleri' ile suçlanıyor. Kadirov, Putin'in emirlerine uyan ve her zaman onu destekleyen biri olarak biliniyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını ise Çeçen savaşçılar için 'cihat' olarak niteliyor.