ASEAN Zirvesi Jakarta'da Başlıyor

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenecek olan ASEAN Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Zirvesi yarın başlıyor. Zirveye birçok ülkenin üst düzey yetkilileri katılacak ve ana gündem maddeleri arasında Mynmar'daki iç savaş, Güney Çin Denizi'ndeki huzursuzluklar ve ABD-Çin rekabeti yer alacak.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 43.'üncüsü düzenlenecek ASEAN Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Zirvesi yarın başlıyor.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 5-7 Eylül tarihleri arasında 43.'üncüsü düzenlenecek ASEAN Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Zirvesi yarın başlıyor. Birçok Avrupa ve Asya ülkesinden üst düzeyde katılımın beklendiği zirveye ASEAN Birliği'ne üye ülkeler olan Tayland, Singapur, Endonezya, Malezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Bruney, Myanmar ve Vietnam, ABD, Japonya, İngiltere ve Avusturalya katılacak. Söz konusu zirvenin ana gündem maddeleri Mynmar'da devam eden iç savaş, Güney Çin Denizi'ndeki askeri huzursuzluklar ve ABD ile Çin arasında son yıllarda yaşanan siyasi ve ticari rekabet çatışmaları olacak.

Endonezya'dan barış mesajı

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi bugün yaptığı ön açılış konuşmasında Mynmar'da yaşanan iç savaşa değinerek, "Hepimiz Mynmar'daki zorlu koşulların farkındayız ve bölgedeki sorunu birlik olarak çözmeliyiz. ASEAN ancak Myanmar'da barışçıl ve kalıcı bir çözüm sağlayabilirse yoluna tam güçle ilerleyebilir" dedi.

ABD ve Çin liderleri ASEAN Zirvesi'ne katılmayacak

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Lideri Xi Jinping ise zirveye katılmayacak. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yoğun programı nedeniyle ASEAN Zirvesi'ne katılamayacağını, zirvede ABD adına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yer alacağını söyledi.

Öte yandan Xi adına katılacak Çin Başbakanı Li Qiang'ın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya gelmesi bekleniyor. Li, ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile özel bir toplantı gerçekleştirecek.

Tayland'ın yeni Başbakanı Srettha, ASEAN Zirvesi'ne katılamayacak

Tayland'da mayıs ayında gerçekleşen genel seçimlerin ardından başlayan ve uzun süre devam eden siyasi krizin sonunda geçtiğimiz ağustos ayında ülkenin yeni başbakanı seçilen Srettha Thavisin ise ASEAN Zirvesi'ne katılmayacak. Srettha Thavisin'in görevine resmi olarak başlaması için yarın Kral Maha Vajiralongkorn'un huzurunda yemin edeceği ve ardından Tayland Parlamentosu'nun açılışında görev yapacak olması nedeniyle Endonezya'daki zirveye katılmayacağı belirtildi.

Kamboçya'nın yeni başbakanının ilk uluslararası ziyareti

Kamboçya'nın yeni Başbakanı Hun Manet, görevindeki ilk uluslararası ziyaretinde ASEAN Zirvesi'ne katılacak. Geçtiğimiz ay ülkenin 38 yıllık başbakanı olan babası Hun Sen tarafından başbakan olarak atanan Hun Manet, Jakarta'da dünya liderleriyle bir araya gelecek. Kamboçya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Manet'e Kamboçya'nın başbakan yardımcıları, bakanları, önde gelen hükümet yetkilileri ve iş dünyasından önemli isimler eşlik edecek. - JAKARTA