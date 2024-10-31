Arnold Schwarzenegger ve Jennifer Aniston, Kamala Harris'e Destek Verdi

ABD'de aktör Arnold Schwarzenegger ve Emmy ödüllü oyuncu Jennifer Aniston, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris'e desteklerini duyurdu.

Ünlü aktör ve eski vali Schwarzenegger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten nefret ettiğini ve çoğu siyasetçiye güvenmediğini söyledi. Schwarzenegger, "Cumhuriyetçi olmadan önce her zaman Amerikalı olacağım. Bu nedenle Kamala Harris ve Tim Walz'a (Demokratların başkan yardımcısı adayı) oy veriyorum" dedi.

Emmy ödüllü oyuncu Jennifer Aniston ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, erken oy aşamasında Harris ve Walz'a oy verdiğini belirtti. Aniston, sadece sağlık hizmetlerine erişim, eşit haklar ve adil bir ekonomi için değil, 'akıl sağlığı' için de oy verdiğini ifade etti.