Arnold Schwarzenegger, beyan etmeyi unuttuğu saat yüzünden gözaltına alındı

Bir dönem Kaliforniya Valisi olarak görev yapan Avusturya ve ABD vatandaşlığı bulunan oyuncu Arnold Schwarzenegger, iklim krizi yardım kuruluşuna yardım amacıyla müzayede satmayı planladığı 26 bin euro değerindeki saatini beyan ettirmediği için Münih Havalimanı'nda gözaltına alındı.

35 BİN EURO CEZA

Yardım galası için Almanya'ya giden Schwarzenegger, bu etkinlikte açık artırmaya çıkarmayı planladığı lüks saati beyan etmediği gerekçesiyle gümrük memurları tarafından alıkonuldu. Oyuncu için bir marka tarafından özel üretilen saatin beyan edilmediğini öğrenen yetkililer, işlem başlattı. Alman Bild gazetesine konuşan Münih Merkez Gümrük Dairesi Sözcüsü, "Vergi kanununa göre cezai işlem başlattık. Saat ithal olduğu için beyan edilmesi gerekirdi" dedi. Vergi memurları aktörden saat için 26.000 euro değer biçerek, 5.000 euro para cezası ve 4.000 euro vergi olmak üzere toplam 35.000 euro tahsil etti.

GÖREVLİLERLE BANKAYA GİDEREK ÖDEME YAPTI

Dünyaca ünlü oyuncu, tahsis edilen cezayı kredi kartından ödemek istedi ancak yasa gereği toplam tutarın en az yarısının nakit olarak alınması gerektiği için talebi reddedildi. Yetkililerle birlikte bankaya giderek ödemeyi yapan oyuncu, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından Bild'e konuşan oyuncu, "Almanya'nın yaşadığı sorun da bu. Artık ağaçlar için odunu göremiyorlar" ifadelerini kullandı. Oyuncu aynı zamanda saatini yardım amaçlı bağışladığını belirttiğini ancak memurların sözlerini dikkate almadıklarını da sözlerine ekledi.