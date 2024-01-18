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Arnold Schwarzenegger, beyan etmeyi unuttuğu saat yüzünden gözaltına alındı

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İklim krizi yardım kuruluşuna yardım amacıyla müzayede satmayı planladığı 26 bin euro değerindeki saatini beyan ettirmeye dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, Münih Havalimanı'nda gözaltına alındı. 3 saat gözaltına tutulan oyuncuya 35 bin euro ceza kesildi.

Bir dönem Kaliforniya Valisi olarak görev yapan Avusturya ve ABD vatandaşlığı bulunan oyuncu Arnold Schwarzenegger, iklim krizi yardım kuruluşuna yardım amacıyla müzayede satmayı planladığı 26 bin euro değerindeki saatini beyan ettirmediği için Münih Havalimanı'nda gözaltına alındı.

35 BİN EURO CEZA

Yardım galası için Almanya'ya giden Schwarzenegger, bu etkinlikte açık artırmaya çıkarmayı planladığı lüks saati beyan etmediği gerekçesiyle gümrük memurları tarafından alıkonuldu. Oyuncu için bir marka tarafından özel üretilen saatin beyan edilmediğini öğrenen yetkililer, işlem başlattı. Alman Bild gazetesine konuşan Münih Merkez Gümrük Dairesi Sözcüsü, "Vergi kanununa göre cezai işlem başlattık. Saat ithal olduğu için beyan edilmesi gerekirdi" dedi. Vergi memurları aktörden saat için 26.000 euro değer biçerek, 5.000 euro para cezası ve 4.000 euro vergi olmak üzere toplam 35.000 euro tahsil etti.

Arnold Schwarzenegger, beyan etmeyi unuttuğu saat yüzünden gözaltına alındı

GÖREVLİLERLE BANKAYA GİDEREK ÖDEME YAPTI

Dünyaca ünlü oyuncu, tahsis edilen cezayı kredi kartından ödemek istedi ancak yasa gereği toplam tutarın en az yarısının nakit olarak alınması gerektiği için talebi reddedildi. Yetkililerle birlikte bankaya giderek ödemeyi yapan oyuncu, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından Bild'e konuşan oyuncu, "Almanya'nın yaşadığı sorun da bu. Artık ağaçlar için odunu göremiyorlar" ifadelerini kullandı. Oyuncu aynı zamanda saatini yardım amaçlı bağışladığını belirttiğini ancak memurların sözlerini dikkate almadıklarını da sözlerine ekledi.

Arnold Schwarzenegger, beyan etmeyi unuttuğu saat yüzünden gözaltına alındı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (12)

Sadullah sıtkı:

ordaki kanunlara yönetime bak bide burdaki otuz yıl yöneten yönetim kanunlara bak almanya bizi kıskanıyor gibi saçma laf acınacak Türkiye

54
12
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hasan demir:

Almanya vergi Yönünden kimseye acımıyor. Bizim ülkede vergi zengine göz kırpıyor. Fakire gel buraya diyor. Vergi kanunu silbaştan değişecek

yanıt40
yanıt0
haylaz_7367:

darısı bizim başımıza, bazı ülkelerde kanunlar karşısında herkes eşit, bizde olsa o memurların başına neler gelirdi

44
0
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Netherill:

sonra avrupada dolandırıcılar yok diyolar :D

14
6
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türkün gücü:

günün fıkrası... 2024 yılı emeklilerin yılı olarak ilan ediyorum.... fıkra bitti dagılın

17
1
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TT:

İyi yapmışlar, Siyonistlere desteğini açıklayan adam yardım meleğiymiş...hadi ya... omzuna amerikan bayrağı takınca kuralsız ve keyfi hareket edebileceğini zannediyor...Bravo Alman polisine iyi bi ders vermişler...

10
0
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hasan demir:

Avrupa vergi Yönünden kimseye acımıyor. Türkiye’de vergi zengine göz kırpıyor. Fakire gel buraya diyor. Türkiye’de vergiler düzgünce alınsa ülke şahlanır.

7
0
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Dürüstçe:

Bu adamın soyadını okuyamıyorum bi türlü

5
0
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Onur Öztürk:

Şıvarzeneger

yanıt1
yanıt0
DİYARBEKİR:

haberi yazıya döken arkadaş herlade ilkokul mezunu

3
0
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