Arkadaşlarıyla iddiaya girip 56 çeşit baharattan yapılan likörü kafasına dikti, macerası tabutta bitti - Haberler

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Arkadaşlarıyla iddiaya girip 56 çeşit baharattan yapılan likörü kafasına dikti, macerası tabutta bitti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Arkadaşlarıyla iddiaya girip 56 çeşit baharattan yapılan likörü kafasına dikti, macerası tabutta bitti

Güney Afrika'nın Elim yakınlarındaki Ha-Mashamba köyündeki bir barda arkadaşlarıyla iddiaya girdikten sonra 56 çeşit baharattan yapılan bir likör türünü kafasına diken adam, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Elim yakınlarındaki Ha-Mashamba köyünün ünlü barlarından birinde yaşanan olay, tüm bölgede büyük üzüntü yarattı. 25'li yaşlarda olduğu belirtilen bir genç, arkadaşlarıyla iddiaya girdikten sonra 56 çeşit bitki türünden yapılan likörü tek dikişte bitirdi.

ÖDÜLÜ GÖREMEDİ

Genç adam, yarışmanın sonundaki para ödülünü kazanmayı başardı ancak fenalaşması nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleler de yetersiz olunca genç adam hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla iddiaya girip 56 çeşit baharattan yapılan likörü kafasına dikti, macerası tabutta bitti

ETRAFINDAKİLER KIŞKIRTTI

Feci olaya ait video görüntüleri de kısa süre içerisinde internette dolaşıma girdi. Söz konusu görüntülerde etraftakilerin müzik eşliğinde genç adamı kışkırttı görülüyor. Genç adam ise likörü kafasından indirmesinin ardından sersemleyerek yanındaki kişinin kollarına devriliyor.

Arkadaşlarıyla iddiaya girip 56 çeşit baharattan yapılan likörü kafasına dikti, macerası tabutta bitti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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