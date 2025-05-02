Arjantin'de İki Büyüklükte Deprem Meydana Geldi

Arjantin'de İki Büyüklükte Deprem Meydana Geldi
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Arjantin'de 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Şili Ulusal Felaket Önleme Dairesi, tahliye emrini iptal etti ancak kıyı bölgeler için tsunami uyarısının devam ettiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'de 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Arjantin'de 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şili Ulusal Felaket Önleme Dairesi, Magallanes bölgesindeki tahliye emrini iptal ettiğini ancak kıyı bölgeler için tsunami uyarısının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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