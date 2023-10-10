Arhavi açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi
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Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, 1800 metre üzerinde kar beklendiğini bildirmesinin ardından Arhavi'de denizde oluşan hortum görüntüsüyle ürküttü. Deniz üzerinde oluşan hortum, ilçe merkezinin farklı noktalarından görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Arhavi'de açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi
ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, 1800 metre üzerinde kar beklendiğini bildirmesinin ardından Arhavi'de denizde oluşan hortum görüntüsüyle ürküttü. Deniz üzerinde oluşan hortum, ilçe merkezinin farklı noktalarından görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.