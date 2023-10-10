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Arhavi açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi

Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, 1800 metre üzerinde kar beklendiğini bildirmesinin ardından Arhavi'de denizde oluşan hortum görüntüsüyle ürküttü. Deniz üzerinde oluşan hortum, ilçe merkezinin farklı noktalarından görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.