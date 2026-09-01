Haberler

Araştırma: Yapay Zeka Botları İnsanları Makine Gibi Davranmaya İtiyor

Araştırma: Yapay Zeka Botları İnsanları Makine Gibi Davranmaya İtiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni bir araştırma, müşteri hizmetlerinde kullanılan yapay zeka botlarıyla sık etkileşimin, insanları zamanla makineler gibi iletişim kurmaya ve davranmaya yönlendirdiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, bu durumu 'robotik insanlık' olarak tanımlarken, yapay zekanın insan psikolojisi ve kimliği üzerindeki uzun vadeli etkilerinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

YENİ bir araştırma, müşteri hizmetleri ve günlük hayatta kullanılan yapay zeka botlarıyla sık etkileşime girmenin, insanları zamanla makineler gibi iletişim kurmaya ve onlar gibi davranmaya itebileceğini gösterdi.

Uluslararası bir araştırma ekibi, yapay zeka sistemlerinin daha insansı hale geldikçe, kullanıcıların da algoritmalara uyum sağlamak adına kendi iletişim tarzlarını dönüştürdüğünü ve makine benzeri kalıpları benimsediğini ortaya koydu. Çalışmada bu durum, insanların 'kendilerini yapay zeka ile daha uyumlu hale getirmesi' olarak tanımlandı.

'ROBOTLAR İNSANA, İNSANLAR ROBOTLARA BENZİYOR'

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden İnci Toral-Manson, müşteri hizmetleri robotlarının insanların bilişsel ve duygusal tepkilerini harekete geçirmek için insan taklidi yapmasının karşılıklı bir etkileşim doğurduğunu belirterek, "Robotlar insana benzerken, insanlar da robotlara benzemeye başlıyor. Biz bu durumu 'robotik insanlık' olarak tanımlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZİ DEĞİŞTİRİYOR'

İsveç'teki Linnaeus Üniversitesi'nden Selcen Öztürkcan ise insanların aynalama refleksi nedeniyle yapay zekanın kalıplarını içselleştirdiğine dikkat çekti. Araştırmada, algoritmik sistemlerin insanın özgün benlik algısını daraltabileceği, kişileri algoritmaya göre daha öngörülebilir kıldığı ve şirketlerin bu teknolojileri etik ilkeler çerçevesinde kullanması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, yapay zekanın müşteri hizmetlerinden sağlık ve perakende sektörüne kadar geniş bir alanda yaygınlaşması nedeniyle, bu teknolojilerin insan psikolojisi ile kimliği üzerindeki uzun vadeli etkilerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen bitti

Amedspor maçı sonu oldu!
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

KKTC Cumhurbaşkanı duyurdu! Batan geminin yeri tespit edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Menajeri açıkladı

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in şaşırtan değişimi; iğne ipliğe döndü

Görenler tanıyamadı: Ünlü oyuncu iğne ipliğe döndü
“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Zeynep Atılgan’dan beklenmedik başarı!

“Taşacak Bu Deniz”in Fadime’si Zeynep Atılgan’dan Beklenmedik Başarı!
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

Sahalara geri dönüş tarihini duyurdu
Dinlenme tesisinde cinayete teşebbüs! Dehşet anları kamerada

Gözü dönmüş Hollandalı çalışanları böyle ezdi
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada