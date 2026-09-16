Haberler

Araştırma: Venüs geçmişte uydusunu yok etmiş olabilir

Araştırma: Venüs geçmişte uydusunu yok etmiş olabilir
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİLİM insanları, Venüs'ün kendi uydusunu yok ettiği için yörüngesinde dönen bir cisim olmadığını öne sürdü.

BİLİM insanları, Venüs'ün kendi uydusunu yok ettiği için yörüngesinde dönen bir cisim olmadığını öne sürdü.

ABD'deki California Üniversitesi Riverside (UCR) tarafından yürütülen yeni bir astrofizik araştırması, Güneş Sistemi'nde Merkür ile uydusu bulunmayan tek gezegen olan Venüs'ün, geçmişte sahip olduğu bir uyduyu kendi eksenindeki yavaş dönüşü nedeniyle yutmuş olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, Dünya ile benzer kütle ve boyuta sahip olan Venüs'ün neden uydusuz kaldığını bilgisayar simülasyonlarıyla analiz etti. İncelemelerde, bir uydunun yok olması için dışarıdan gelen devasa bir kozmik çarpışmaya gerek olmadığı, gezegenin kendi fiziksel özelliklerinin uydusunu yok etmeye yettiği saptandı.

'DÜNYA AY'I UZAKLAŞTIRIYOR, VENÜS İÇERİ ÇEKİYOR'

Dünya'nın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saatte dönerek oluşan enerjiyi Ay'a aktardığı ve onu yılda yaklaşık dört santimetre dışa ittiği hatırlatıldı. Kendi etrafındaki bir dönüşünü 243 Dünya gününde tamamlayan Venüs'te ise tablonun tersine işlediği belirlendi. Gezegenin aşırı yavaş dönmesi ve güçlü kütleçekimi sebebiyle, varsayımsal bir uydunun dışa açılmak yerine spiral şeklinde içeriye doğru çekildiği, kütlesi büyük uydularda bu çarpışma sürecinin çok daha kısa sürede gerçekleştiği kaydedildi.

'ÇARPIŞMA VENÜS'ÜN İKLİMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR'

Araştırmanın başyazarı Dr. Stephen Kane, simülasyonların neredeyse tamamında uydunun kaçınılmaz olarak gezegen yüzeyine çarptığını ifade etti.

Bilim insanları, böyle bir uydu çarpışmasının açığa çıkaracağı devasa enerjinin Venüs'ün jeolojik yapısını, atmosferini ve olası okyanuslarını tamamen yok ederek gezegeni bugünkü kurak yapısına sürüklemiş olabileceğine dikkat çekti. Gezegen yüzeyinin 1 milyar yıl önce büyük oranda yenilenmesi nedeniyle olası çarpışmanın doğrudan izlerinin ancak gezegenin derin katmanlarında yapılacak sismik ölçümlerle tespit edilebileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma

Kaymakam tekme attı, koruması silahını çekti
Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında can pazarı
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Günlük işleri için yola çıkmışlardı! Rusya'nın İHA'sı 5 canı aldı
FETÖ'nün 'güncel yapılanması' soruşturmasında 3 zanlı yakalandı

FETÖ'nün "güncel yapılanması" soruşturmasında 3 zanlı yakalandı
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
Camide elektrikli motosikletlerini şarj eden gençlerden imama duygulandıran not: 45 lira bırakıp helallik istediler

Camide şarj ettiler, imama bıraktıkları not gözyaşı döktürdü
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi

Eski vekile vahim suçlamayla hapis cezası